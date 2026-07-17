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Замминистра обороны сообщил о наращивании строительства военной инфраструктуры

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России организована масштабная работа по расквартированию военнослужащих и размещению вооружения, военной и специальной техники в рамках увеличения численности Вооруженных сил, сообщил замглавы Минобороны Павел Фрадков.

"Организована масштабная работа по обустройству и расквартированию военнослужащих и размещению военной техники в рамках увеличения штатной численности Вооруженных сил", - сказал Фрадков на заседании коллегии Минобороны РФ в пятницу.

По его словам, перезапуск военно-строительного комплекса, формирование новых управлений и отделов капитального строительства позволили значительно нарастить строительство военной инфраструктуры, в том числе для новых соединений и воинских частей ВС РФ.

Замминистра обороны РФ сообщил, что в текущем году переданы под заселение шесть жилых домов, два общежития квартирного типа на 540 помещений.

Фрадков сообщил, что работа по приоритезации объектов строительства обеспечила ввод в строй в сжатые сроки военных госпиталей, мест проживания военнослужащих, а также военно-социальную инфраструктуру.

"В целях комплектования управления отделов капитального строительства, а также строительных батальонов издано распоряжение правительства о создании Военного инженерно-технического университета", - сообщил он.

Минобороны
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