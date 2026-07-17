Полицейские в Дагестане пресекли контрабанду почти 50 кг гашиша

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Дагестане задержали водителя, который попытался провезти в машине крупную партию наркотического вещества, сообщает пресс-служба МВД по республике в пятницу.

В Карабудахкентском районе при проверке автомашины "Рено", прибывшей из-за границы, обнаружено 25 картонных коробок с двойным дном, внутри которых находилось более 49 кг гашиша.

В пресс-службе отметили, что 37-летний водитель задержан, а изъятый наркотик направлен на экспертизу.