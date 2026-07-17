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Вузы Минобороны РФ с 1 сентября начнут обучение по 11 новым специальностям

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - С 1 сентября в вузах министерства обороны РФ начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям, а также по 15 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Виктор Горемыкин.

"Это позволит обеспечить соответствие подготовки военных специалистов актуальным и перспективным потребностям вооружённых сил", - отметил Горемыкин, выступая в пятницу на заседании коллегии российского военного ведомства.

Он также сообщил, что "в 2026 году начнётся подготовка офицеров во вновь созданных трёх военно-учебных заведениях в Челябинске, Новочеркасске и Ульяновске, что позволит нарастить подготовку военных кадров в сравнении с 2025 годом".

Горемыкин отметил, что "постоянный обмен опытом с офицерами в зоне проведения СВО обеспечивает подготовку кадров, адаптированных к новым требованиям и способам ведения боевых действий, в том числе с использованием современных технологий".

"С целью повышения профессионального уровня 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации, а более трёх тысяч получили боевой опыт в ходе участия в СВО", - отметил замглавы российского военного ведомства.

Минобороны РФ
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