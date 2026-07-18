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Финляндия ввела временное ограничение на передвижение в восточной части Финского залива

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии ввели в субботу временное ограничение на морское сообщение в восточной части Финского залива.

"Ограничение на морскую зону будет действовать утром субботы с 5:45 утра", - сообщают вооруженные силы.

По их данным, ограничение морской зоны связано с украинскими атаками беспилотников на Россию, и это мера предосторожности, направленная на обеспечение безопасности и возможности перехватывать дроны.

Сбившиеся дроны на финской стороне не обнаружены, сообщила телевещателю Yle специалист по связи Катри Коккола из отдела связи Командования обороны.

Ограничение на сообщение в морской зоне действует до дальнейшего уведомления, отметили Силы обороны.

Усилена также противовоздушная оборона, но ограничение воздушного пространства не было введено, отмечает Yle.

Финляндия Финский залив Украина беспилотники
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