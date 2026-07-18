Минобороны РФ заявило об ударах по портам Одессы и Черноморска

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу поразили цели в украинских портах Одесса и Черноморск, заявило Минобороны РФ.

"В результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

"В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения", - уточнили в министерстве.