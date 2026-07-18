Поиск

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 379 украинских дронов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским крем, Крымом, Азовским и Черным морями, уточнили в ведомстве.

Минобороны РФ ВСУ беспилотники
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия ввела временное ограничение на передвижение в восточной части Финского залива

Пожар начался на нефтебазе в подмосковном Ногинске после падения обломков дрона

Минобороны РФ заявило об ударах по портам Одессы и Черноморска

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 379 украинских дронов

Около трех десятков БПЛА сбиты в Таганроге и пяти районах Ростовской области

В Wildberries сообщили об атаках на склады в Подмосковье и Тамбовской области

Более 370 БПЛА атаковали Московский регион с вечера пятницы

Семь человек погибли из-за попадания БПЛА в центр Wildberries под Тамбовом

Число летевших на Москву беспилотников достигло 55

Пулково работает по согласованию, Жуковский закрыт

 Пулково работает по согласованию, Жуковский закрыт
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3190 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10580 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов