Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 379 украинских дронов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским крем, Крымом, Азовским и Черным морями, уточнили в ведомстве.