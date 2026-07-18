Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

Семеро погибших после попадания БПЛА в склад Wildberries под Тамбовом, свыше 370 дронов атаковали Московский регион с вечера пятницы, падение обломков беспилотника на нефтебазе в Ногинске

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В тамбовском Котовске 7 человек погибли, 25 пострадали в результате попадания БПЛА в склад Wildberries. В объединенной компании Wildberries-Russ сообщили, что атаке также подвергся объект в подмосковной Электростали.

- Пожар начался на нефтебазе в подмосковном Ногинске после падения обломков дрона, есть двое пострадавших, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия.

- Более 370 беспилотников атаковали Московский регион с вечера пятницы, 64 дрона сбито на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ограничения вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

- Многоквартирный дом загорелся во Владимире после попадания беспилотника, жильцы эвакуировались, сообщил владимирский губернатор Александр Авдеев.

- США нанесли седьмую серию ударов по Ирану. Иранские СМИ сообщали о взрывах в городах Сирик на побережье Ормузского пролива, Ахваз на юго-западе Ирана и Йезд в центральной части страны. Как заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), целями атаки были "объекты наблюдения, военная логистическая инфраструктура, подземные хранилища оружия и морские объекты".

- Иран запустил ракеты по американской авиабазе в Саудовской Аравии, сообщил журналист Axios Барак Равид. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) обстрелял в Ормузском проливе торговое судно под флагом Таиланда. Кроме того, в КСИР сообщили, что два танкера подорвались на минах в проливе. В CENTCOM эту информацию опровергли. Также сообщалось об иранских ударах по военным базам в Кувейте и Иордании и складу беспилотников в Бахрейне.

- Басманный районный суд Москвы заключил под стражу блогера Илью Ремесло, обвиняемого по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.