Приостановил работу аэропорт Ярославля, в калининградском Храброво возможны корректировки в расписании

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Ярославля временно не обслуживает рейсы, калининградский аэропорт Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, сообщили в Росавиации.

В ярославском аэропорту "введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов", говорится в сообщении в канале агентства в Max.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда", - проинформировали в Росавиации.