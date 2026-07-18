Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета на Кубани

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 и гибели пилота вблизи станицы Калининской Краснодарского края, сообщили журналистам в пресс-служба Западного межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ.

Дело заведено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 18 июля вблизи хутора Калининского Краснодарского края при проведении сельхозработ потерпел крушение вертолёт Ми-2. В результате пилот погиб.

В свою очередь, пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила о проведении проверки по факту крушения.