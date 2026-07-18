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Десять пострадавших из-за атаки в Тамбовской области эвакуируют в федеральные медцентры

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"10 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы", - сказал Кузнецов журналистам в субботу.

Эвакуация будет проведена специалистами службы медицины катастроф, будет использован оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарная авиация, сообщил он.

Ранее по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион, были направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП г. Москвы. Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.

Алексей Кузнецов Тамбов Минздрав
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