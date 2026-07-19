Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В CENTCOM сообщили о погибших в ходе отражения атак Ирана. Двое американских военных были убиты, еще один пропал без вести на территории Иордании.

- Глава Пентагона заявил, что гибель американских военнослужащих укрепит решимость США. Ночью по Ирану была нанесена очередная серия ударов.

- Десять пострадавших из-за атаки в Тамбовской области эвакуируют в федеральные медцентры и московские больницы. Об этом сообщили в Минздраве.

- Сборная Англии победила Францию и завоевала бронзу ЧМ. Игра закончилась со счетом 6:4.

- Мбаппе побил рекорд Месси и стал самым результативным игроком в истории ЧМ. Он довел число своих голов до 22.