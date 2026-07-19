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Военные уничтожили ночью 140 украинских беспилотников над российскими регионами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 мск субботы до 08:00 мск воскресенья дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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