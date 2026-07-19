Военные уничтожили ночью 140 украинских беспилотников над российскими регионами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 мск субботы до 08:00 мск воскресенья дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.