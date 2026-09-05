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Лихачев сообщил, что перед МАГАТЭ поставят вопрос энергоснабжения ЗАЭС по "Днепровской" линии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" заявил, что в ближайшее время российская сторона намерена поставить перед МАГАТЭ вопрос о возобновлении подачи электроэнергии по "Днепровской" линии ЗАЭС.

"Вопрос о возобновлении подачи электроэнергии по "Днепровской" линии, как элемента надежного энергоснабжения ЗАЭС, мы снова будем ставить перед руководством МАГАТЭ в самое ближайшее время", - сказал журналистам в субботу Алексей Лихачев.

Он напомнил, что с 23 июля, когда была отремонтирована "Днепровская" линия, она так и не была подключена к сети из-за бездействия киевских властей.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС Росатом Алексей Лихачев Днепровская
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