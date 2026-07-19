Поиск

Минобороны РФ заявило об ударе по центру переработки углеводородного сырья в Полтавской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Расчеты БПЛА нанесли поражение центру переработки углеводородного сырья в районе населенного пункта Базилевщина Полтавской области, заявили в Минобороны России в воскресенье.

По данным ведомства, удар нанесен с помощью БПЛА "Герань-4 Сикер". "Особенностью применённого для атаки БПЛА "Герань-4 Сикер" является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели", - говорится в сообщении.

Минобороны в воскресенье опубликовало кадры удара по центру переработки в Полтавской области.

Военные заявили, что российские войска беспилотных систем продолжают наносить удары по объектам в тылу ВСУ ударными дронами.

"Накануне, в населенном пункте Холмы Черниговской области ударом БПЛА "Герань-4 Сикер" успешно уничтожена электрическая подстанция 110кВ", - сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Полтавская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" возобновили работу

Тверь включена в расширенный турмаршрут Золотое кольцо

 Тверь включена в расширенный турмаршрут Золотое кольцо

Ребенок скончался после падения при восхождении на гору Эльбрус, его отец выжил

Основной очаг пожара на складе Wildberries в подмосковной Электростали локализован

 Основной очаг пожара на складе Wildberries в подмосковной Электростали локализован

Военные РФ нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры Украины, используемых ВСУ

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус

 Один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Бензин в Севастополе будет в свободной продаже на семи АЗС в воскресенье
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10613 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3213 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов