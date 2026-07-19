Минобороны РФ заявило об ударе по центру переработки углеводородного сырья в Полтавской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Расчеты БПЛА нанесли поражение центру переработки углеводородного сырья в районе населенного пункта Базилевщина Полтавской области, заявили в Минобороны России в воскресенье.

По данным ведомства, удар нанесен с помощью БПЛА "Герань-4 Сикер". "Особенностью применённого для атаки БПЛА "Герань-4 Сикер" является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели", - говорится в сообщении.

Минобороны в воскресенье опубликовало кадры удара по центру переработки в Полтавской области.

Военные заявили, что российские войска беспилотных систем продолжают наносить удары по объектам в тылу ВСУ ударными дронами.

"Накануне, в населенном пункте Холмы Черниговской области ударом БПЛА "Герань-4 Сикер" успешно уничтожена электрическая подстанция 110кВ", - сказано в сообщении.