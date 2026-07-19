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Загрязнения воздуха при пожаре в промзоне хутора Вязники на Ставрополье нет

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Специалисты взяли пробы воздуха на месте пожара в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа Ставропольского края, возникшего утром в воскресенье из-за атаки БПЛА, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

В РоссииОгнеопасные материалы детонируют из-за пожаров на промобъектах на СтавропольеЧитать подробнее

"После возгорания сформировался дымовой шлейф. Пробы воздуха для лабораторного анализа отобраны по траектории его распространения и в зонах рассеивания. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Угрозы для здоровья жителей нет", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщал, что утром в воскресенье в окрестностях Ставрополя из-за атаки БПЛА произошло три пожара. Два - в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, один - в промзоне на севере краевого центра, возле границы со Шпаковским округом.

Позже Владимиров сообщил, что из-за пожаров на промобъектах детонировали огнеопасные материалы. В хуторе Вязники жителей близлежащих домов перевели в безопасное место.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В границах хутора Вязники введен режим ЧС местного уровня.

Ставропольский край
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