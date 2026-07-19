Огнеопасные материалы детонируют из-за пожаров на промобъектах на Ставрополье

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Детонация огнеопасных материалов происходит из-за пожаров на промышленных объектах в Ставропольском крае, начавшихся в ночь на воскресенье после атаки БПЛА, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы - звук слышен в Ставрополе. На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет", - написал Владимиров в своем канале в Max.

Губернатор добавил, что в хуторе Вязники в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место. Пожарные продолжают борьбу с возгоранием.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в окрестностях Ставрополя из-за атаки БПЛА произошло три пожара. Два - в промзоне Вязники Шпаковского округа, один - в промзоне на севере краевого центра, возле границы со Шпаковским округом.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Введен режим ЧС местного уровня, работают пожарные и другие экстренные службы.