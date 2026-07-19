Автобус съехал в кювет в Мурманской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус, который следовал по маршруту №102 между Кировском и Апатитами, съехал в кювет, сообщила прокуратура Мурманской области в своем канале в мессенджере Max.

Изначально сообщалось, что водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе ребенок, госпитализированы с различными травмами. Однако затем в Следственном управлении СКР по Мурманской области уточнили, что госпитализированы только два человека, включая одного несовершеннолетнего.

По предварительным данным, водитель автобуса почувствовал себя плохо и не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Сейчас ведомство ведет проверку в связи с данным ДТП. Прокуратура даст оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.