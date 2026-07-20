Часть поврежденных после атаки БПЛА объектов "Газпром нефтехим Салавата" восстановлена

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Часть поврежденных во время атаки БПЛА 14 июля объектов на территории ООО "Газпром нефтехим Салават" (Башкирия) восстановлена, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

"Некоторые повреждения были, было повреждение эстакад, по которым подаются ресурсы, проходят электрические кабели. Сейчас их часть уже восстановили, по части завершается восстановление. Поэтому без больших потерь удалось отбить эту массированную атаку", - сказал он в ходе оперативного совещания регионального правительства в понедельник.

По его данным, "были там после этого очаги задымления, вызванные падением обломков сбитых беспилотников, пострадавших, к счастью, нет".

Премьер-министр напомнил, что "эта атака на нефтехимический комплекс была самая массированная, которая была на территории Башкортостана".

"Силами министерства обороны, отрядов "Барс" и самого предприятия удалось беспилотники уничтожить, или подавить, поэтому основные объекты не пострадали", - сказал Назаров.

Ранее со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова сообщалось, что 14 июля была отражена атака 32 БПЛА на территорию "Газпром нефтехим Салавата", 18 беспилотников было уничтожено, "остальные либо были подавлены, либо потеряли ориентацию". Основные объекты предприятия не повреждены, пострадавших не было.