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Путин внес в Совфед представление о назначении Коновалова зампредом КС РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации представление о назначении заместителем председателя Конституционного суда (КС) Александра Коновалова, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В соответствии с пунктом "е" статьи 83 Конституции РФ и ФКЗ "О Конституционном суде Российской Федерации" в Совет Федерации поступили представления Президента РФ В.В.Путина: о назначении на должность заместителя Председателя Конституционного суда РФ с 1 октября 2026 года судьи Конституционного суда РФ Коновалова Александра Владимировича", - написал Клишас у себя в соцсетях.

Кроме того, президент предложил назначить на должность судьи Конституционного суда РФ Викторию Коротченко.

"В соответствии с поручением председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству в соответствии с главой 24 Регламента Совета Федерации предварительно обсудит указанные кандидатуры на своем заседании 23 июля 2026 года и предложит Совету палаты рассмотреть вопрос о назначении кандидатур на указанные должности на очередном заседании Совета Федерации 24 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

Клишас также отметил, что в соответствии с решением Конституционного суда РФ, с 30 сентября 2026 года прекращаются полномочия зампреда суда Людмилы Жарковой.

"Основанием принятия такого решения послужило личное письменное заявление Людмилы Михайловны Жарковой об отставке до достижения ею предельного возраста пребывания в должности заместителя председателя Конституционного суда Российской Федерации", - написал сенатор.

По его словам, до 30 сентября Жаркова продолжит исполнять свои полномочия.

Андрей Клишас Владимир Путин Совет Федерации Александр Коновалов Конституционный суд РФ
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