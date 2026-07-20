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В РФ сообщили об ударе по стоянке украинских грузовиков и автоцистерн в Днепропетровской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами "Герань" по стоянке грузовой техники в Днепропетровской области, которая использовалась для обеспечения нужд ВСУ, сообщили в понедельник в министерстве обороны РФ.

"Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих. Кроме того, отдельные автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти", - заявили в ведомстве.

Минобороны распространило кадры с горящими грузовиками.

"Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - отметили в министерстве.

Минобороны РФ Днепропетровская область ВСУ
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