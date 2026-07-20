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Лавров и глава МИД КНДР подтвердили приверженность развитию всего комплекса двусторонних отношений

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе переговоров в Москве подтвердили намерение на дальнейшее развитие всего комплекса российско-корейских отношений, сообщает МИД РФ.

"Стороны подтвердили твердую приверженность дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних отношений в соответствии с духом и буквой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, закрепившего выход традиционно дружественных российско-корейских связей на качественно новый союзнический уровень", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшего в Москве третьего раунда российско-корейского стратегического диалога.

Кроме того, указывается в сообщении, в ходе переговоров сторонами было "выражено общее понимание, что основной причиной деградации обстановки в Северо-Восточной Азии и в мире в целом является безответственное поведение США и их союзников, наращивающих провокационную военную активность вокруг Корейского полуострова".

"В этих условиях всестороннее углубление отношений между Россией и КНДР способствует обеспечению региональной и международной безопасности, формированию нового справедливого многополярного миропорядка, основанного на принципах равноправия, взаимоуважения и учёта интересов друг друга", - отметили на Смоленской площади.

В ходе переговоров, сообщили в МИД, был "проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня с упором на реализацию договоренностей, достигнутых между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне в июне 2024 года".

"Стороны договорились о продолжении общения в этом формате и дальнейших обменах по линии внешнеполитических ведомств двух стран на различных уровнях", - резюмировали на Смоленской площади.

Ким Чен Ын КНДР МИД РФ Сергей Лавров
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