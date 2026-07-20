Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Маки Саллом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в понедельник встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Саллом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Собеседник представил свою предвыборную программу. Министр разъяснил Саллу требования, предъявляемые Россией к претендентам на высший ооновский пост", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что "с обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах".