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Глава МИД РФ прибыл в Манилу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Манилу, где примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, передает корреспондент "Интерфакса".

В РоссииЛавров отправляется в Манилу для участия в мероприятиях по линии АСЕАНЧитать подробнее

Как ожидается, во вторник Лавров встретится в филиппинской столице с коллегой из Лаоса. Кроме того на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в среду запланированы встречи Лаврова с коллегами из разных стран, в частности, с главами внешнеполитических ведомств Филиппин, Брунея, Индии, Шри-Ланки, Бразилии.

Также, как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прорабатывается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Помимо этого в Маниле Лавров примет участие во встречах Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

АСЕАН Сергей Лавров
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Глава МИД РФ прибыл в Манилу

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