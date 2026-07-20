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Лавров обсудил с туркменским коллегой Мередовым развитие двусторонних отношений

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Развитие всестороннего сотрудничества между Москвой и Ашхабадом обсудили в понедельник в ходе телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и предстоящие контакты, а также координацию усилий на международных площадках, уделив особое внимание взаимодействию в рамках СНГ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что министрами "подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества в духе углубленного стратегического партнёрства".

МИД РФ Сергей Лавров Туркмения
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