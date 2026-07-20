Италия сообщила о высылке из РФ своего военного атташе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Решение РФ выслать итальянского военного атташе не имеет оснований, заявил в понедельник глава МИД Италии Антонио Таяни.

"Россия выслала, не имея на это оснований, итальянского военного атташе в Москве, а также - его сотрудника", - написал он в соцсети X.

По словам Таяни, этот шаг был реакцией РФ на высылку из Италии "двух российских военных атташе". По словам министра, в Риме приняли такое решение, так как считали, что они оба представляли угрозу для нацбезопасности Италии.

Ранее в июле Таяни сообщал, что двое сотрудников российского посольства в Италии были высланы из страны по решению итальянского правительства.

"Правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе российского посольства в Италии. Генеральный секретарь министерства иностранных дел уведомил российского посла в Риме о том, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней", - писал он в соцсети Х.

По словам Таяни, прокуратура Рима по итогам расследования признала их ответственными в ведении разведывательной деятельности.







