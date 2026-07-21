Госдума рассмотрит проект закона об упрощении закупочных процедур для регионов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об упрощении процедур закупок для регионов, предусматривается повышение до 30 млн рублей предела начальной максимальной цены контрактов с предприятиями малого бизнеса, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Государственная Дума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об упрощении закупочных процедур для регионов", - сказал Жуков журналистам.

По его словам, предлагаемые меры позволят регионам быстрее закрывать потребности в необходимых товарах.

Инициатива предусматривает временное (до 31 декабря 2027 года) повышение порога начальной (максимальной) цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 млн рублей. Кроме того, предусматривается повышение предела начальной максимальной цены контрактов с предприятиями малого бизнеса с 20 до 30 млн рублей.

Предусматривается также возможность заменять товар на товар с аналогичными характеристиками, а также изменять страну происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров.