Пожар на производстве полимеров в Ленинградской области локализовали

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Возгорание на производстве полимеров во Всеволожске Ленинградской области локализовано на площади 5900 кв. метров, сообщает пресс-служба МЧС России в ночь на вторник.

"Пожар локализован на площади 5900 кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и неблагоприятные погодные условия в виде сильно ветра", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что на производстве полимерных материалов в Ленинградской ликвидируют возгорание.

К тушению привлечены более 50 человек и 20 единиц техники.