РФ в январе-июне увеличила экспорт кукурузы в 2,7 раза до 2,6 млн т

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии 2026 года экспортировала более 2,6 млн тонн кукурузы, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная выручка выросла в 2,4 раза, почти до $580 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

Основными покупателями российской кукурузы стали Иран, Турция, Китай, Республика Корея и Казахстан.

Это зерно также поставлялось в Афганистан, Ирак, Туркменистан и другие страны мира.

Экспорт в первом полугодии 2026 года уже превысил показатель поставок за весь 2025 год. Кроме того, в этом году возобновился экспорт кукурузы в Албанию после перерыва с 2023 года и Таджикистан (с 2022 года).

По данным Росстата, РФ в 2025 году собрала 14,8 млн тонн кукурузы против 13,9 млн тонн в 2024 году.