Песков не в курсе возможного приезда в Россию директора ФБР

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что директор ФБР Кэш Патель рассчитывает в октябре совершить визит в Россию.

"Я не располагаю информацией об этом. Такие визиты обычно проходят достаточно в непубличном режиме, поэтому я по этой теме вам ничего сказать не могу", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее о возможном приезде в Россию Пателя сообщило Politico со ссылкой на источники.