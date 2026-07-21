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Песков назвал неприемлемым возможное развертывание европейского контингента на Украине

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что считают абсолютно неприемлемым возможное развертывание европейского контингента на территории Украины; для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова депутата Европарламента Фернана Картайзера о том, что целью готовящегося осенью в Польше учений "коалиции желающих" также может стать подготовка к размещению европейского контингента на Украине.

Пресс-секретарь президента отметил, что такие заявления "не мечта, это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза".

"И вынашивают, в том числе, в НАТО. И, действительно, речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению контингентов стран НАТО на территории Украины есть, эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины", - добавил Песков.

Дмитрий Песков НАТО Украина Европарламент
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