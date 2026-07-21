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Принят закон об оптимизации налоговых затрат резидентов САР на программы мотивации

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 1259218-8 об освобождении от налога на прибыль реализацию акций международных компаний-резидентов специальных административных районов (САР) в пользу своих сотрудников в рамках программ мотивации.

Закон меняет статью 251 Налогового кодекса, исключая из налоговой базы по налогу на прибыль операции по передаче акций компаний-резидентов САР их сотрудникам в рамках программ мотивации.

Такое освобождение будет применяться в случае, если акции приобретены администратором в рамках дополнительной эмиссии, проведенной специально для программы мотивации, и не передавались третьим лицам до получения их сотрудниками. При этом доходы не будут учитываться в пределах рыночной стоимости акций на дату реализации.

Предполагается, что закон вступит в силу с даты опубликования и его нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

По действующим правилам налог на прибыль возникает, если стоимость акций увеличится за время их нахождения у администратора программы мотивации, которым может выступать как сам эмитент, так и выбранное им другое юрлицо.

В пояснительной записке к документу говорится, что администратор программы "лишь технически, выступая в качестве финансового посредника, получает ограниченные в правах акции для последующей передачи участникам программы мотивации". "Указанные налоговые последствия на практике приводят к тому, что МК (международные компании - резиденты САР - ИФ) осуществляют регулярные дополнительные эмиссии акций, чтобы сократить срок владения ими администратором", - говорится в пояснительной записке. Это приводит к раскрытию информации о каждом этапе эмиссий, оказывает негативное влияние на стоимость акций, снижает гибкость программ мотивации и создает дополнительную административную нагрузку для эмитентов.

В конце 2025 года инициативу об освобождении от налога на прибыль реализации акций МК в пользу своих сотрудников в рамках программ мотивации с аналогичной аргументацией направлял в Минфин советник по корпоративному развитию МКПАО "Яндекс" Алексей Кудрин, сообщал ранее источник "Интерфакса".

Алексей Кудрин Минфин САР Яндекс Госдума
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