Минпросвещения РФ опубликовало три школьных списка литературы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ представило список произведений, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. Перечень размещен во вторник на сайте министерства.

Так, в списке начальных классов указаны порядка 70 авторов отечественной литературы, четыре зарубежных, а также русские народные сказки. Среди авторов русской литературы - Аксаков С.Т. ("Аленький цветочек"), Бунин И.А. ("Первый снег"), Васильев С.А. ("Россия"), Гайдар А. ("Тимур и его команда" (отрывки), Горький М. ("Случай с Евсейкой"), Даль В.И. ("Девочка Снегурочка"), Драгунский В.Ю. ("Тайное становится явным", "Денискины рассказы"), Лермонтов М.Ю (стихотворения "Утес", "Парус", "Москва, Москва! ... Люблю тебя как сын...", Осеева В.А. ("Три товарища", "Синие листья", "Сыновья"), Пушкин А.С. (стихотворения и сказки), Твардовский А.Т. ("О Родине большой и малой" (отрывок) и так далее.

Среди зарубежных авторов - Андерсен Х.-К. ("Дикие лебеди", "Русалочка", "Гадкий утенок"), Перро Ш. ("Кот в сапогах", "Подарок феи"), Свифт Дж. ("Приключения Гулливера" (отдельные главы), Твен М. ("Том Сойер" (отдельные главы).

Около 100 авторов отечественной литературы и 30 зарубежных находятся в перечне для пятых-девятых классов. Среди них: Ахмадулина Б.А., Бродский И.А., Гамзатов Р., Высоцкий В.С. (стихотворения), Горький М. (Рассказы "Старуха Изергиль", "Челкаш" (по выбору), Достоевский Ф.М. ("Бедные люди, "Белые ночи" (по выбору), Жуковский В.А. (баллады и элегии), Катаев В.П. ("Сын полка"), Куприн А.И. (рассказы, "Чудесный доктор"), Фраерман Р.М. "Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви", сказки народов России, русские народные песни, "Слово о полку Игореве", Брэдбери Р. (рассказы "Каникулы, "Звук бегущих ног", "Зеленое утро", Гете И.-В. (трагедия "Фауст"), Стивенсон Р. ("Остров сокровищ"), Ли X. ("Убить пересмешника" и другие.

Кроме того, перечень отечественной литературы для 10-11-х классов разделен на базовый и углубленный уровни. В базовом указаны около 90 авторов русской литературы и 10 авторов зарубежной; в углубленном - порядка 50 отечественных, 13 зарубежных, а также раздел "Литературная критика". Среди авторов для углубленного чтения: Арбузов А.Н. ("Жестокие игры"), Бунин И.А.(Окаянные дни"), Замятин И.Е. ("Мы"), Пастернак Б.Л. (Роман "Доктор Живаго"), Солженицын А.И. ("Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты), Тихон (Шевкунов) митрополит ("Гибель Империи. Российский урок"), Ремарк Э.М. ("На западном фронте без перемен"), Франк А. ("Дневник Анны Франк") и другие.

Помимо этого, Минпросвещения РФ во вторник разместило на сайте список произведений, рекомендованных для внеклассного чтения. Произведения в перечне разделены по классам (начальная, средняя и старшая школы), возрастной маркировке (6+, 12+ и 16+), а также по темам ("О подвигах и героях", "О Великой Отечественной войне", "О семье. Я расту", "О родной природе", "В мире сказок и приключений", "Нравственный выбор", "О ваших ровесниках", "История и современность", "Зарубежная литература").

Отдельным списком идут у Минпросвещения почти 80 произведений патриотической направленности, созданных современными писателями. Они также разделены по классам, возрастной маркировке и по темам ("О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Z наших"). Среди авторов: Рой О. ("Сыны Победы", "Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма"), Федоров М. ("Герои СВО. Символы российского мужества"), Измайлов О. ("Донбасс - сердце России").