Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции из-за сообщений о массовом отравлении туристов из РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов, заявили в пресс-службе ведомства.

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что российские туристы, отдыхающие в отеле NOVA LIFE HOTEL в районе Конаклы (Аланья, Турция), пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия, уточнили в Роспотребнадзоре.

Аналогичное письмо о предоставлении информации направлено в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), добавили там.