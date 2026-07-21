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В Курской области сержант получил 10 лет колонии за незаконный оборот оружия

Он вывез из части гранатомет с боеприпасами и подарил знакомому

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в незаконном обороте крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что подсудимый похитил из войсковой части подствольный гранатомет и боеприпасы к нему (20 осколочных гранатометных выстрелов), которые незаконно хранил, перевозил, а потом подарил жителю Курской области.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 226 (хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 2 ст. 222.2 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

Он приговорен к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Также он лишен воинского звания "сержант" и государственной награды - "знак отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени".

Курская область
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