Принят закон о порядке взыскания НДС по длящимся договорам в случае изменения налоговых условий

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума за заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, который уточняет порядок действий налогоплательщика в ситуации, когда после заключения долгосрочного договора меняются налоговые условия по НДС, а покупатель не имеет права предъявить его к вычету. Сейчас продавец может потребовать доплату сверх договорной цены. Принятый закон устанавливает, что если стороны не пересмотрели договор, то НДС исчисляется из прежней цены, то есть налоговое бремя ложится на продавца.

Документ (№1203640-8) правительство внесло в парламент в апреле. Он подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 25 ноября 2025 г. N41-П и устраняет правовой пробел в ст. 168 НК РФ. Сейчас пункт 1 данной статьи обязывает продавца предъявлять НДС покупателю дополнительно к цене.

Авторы в пояснительной записке указывают, что проблема возникает при длящихся договорах: если закон изменился и у продавца появилась обязанность платить НДС, действующая норма позволяет ему взыскать этот налог сверх договорной цены с покупателя, который не может принять его к вычету.

Принятый закон устанавливает, что если после заключения договора изменилось налоговое законодательство, у продавца возникла обязанность по НДС, а покупатель не имеет права на вычет и стороны при этом не пересмотрели цену, не расторгли договор и не предусмотрели в нем механизм урегулирования таких ситуаций, то НДС исчисляется расчетным методом исходя из цены, указанной в договоре. То есть налог закладывается в договорную цену, а не исчисляется дополнительно к ней, как это действует сейчас.

Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ по жалобе банка ВТБ. Поводом для обращения в КС РФ стал спор между ВТБ и АО "Ситроникс Ай Ти". В 2019 г. компании заключили сублицензионный договор на иностранное программное обеспечение на три года на сумму около 2,12 млрд руб. На тот момент такие операции были освобождены от НДС, договорная цена налог не включала. С 1 января 2021 г. вступили в силу поправки, которые обложили НДС операции с иностранным софтом, не включенным в реестр отечественного ПО. "Ситроникс" предъявил ВТБ к оплате дополнительно около 141 млн руб. НДС сверх договорной цены.

КС РФ признал, что такой подход нарушает баланс интересов сторон. Автоматическое взыскание НДС сверх цены с покупателя, который не может принять налог к вычету, перекладывает на него некомпенсируемые потери и может вести к несправедливому обогащению поставщика. Суд обязал законодателя устранить правовой пробел, а на переходный период установил, что поставщик может через суд добиться увеличения цены, но лишь в пределах половины суммы НДС.

Правительственный закон предлагает более жесткое решение в пользу покупателя: если стороны не пересмотрели условия договора, НДС целиком исчисляется расчетным методом из прежней цены, то есть покупатель не доплачивает ничего, а все бремя налога ложится на продавца.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС (квартал).