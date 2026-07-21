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Госдума приняла закон об усилении контроля за оборотом зерна

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает усиление контроля за оборотом зерна.

Речь идет о расширении государственного контроля за своевременным погашением товаросопроводительного документа на партию зерна или продуктов его переработки (СДИЗ) в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Зерно".

Законопроект № 1148367-8 в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов в феврале этого года. По замыслу авторов, изменения позволят лучше отслеживать реальное движение зерна как на экспорт, так и внутри страны.

Согласно пояснительной записке, сейчас производители обязаны отражать все операции по приемке, отгрузке, перевозке, хранению, реализации с зерном и продуктами его переработки во ФГИС "Зерно". Для этого оформляется СДИЗ - сопроводительный документ на партию. После завершения операции СДИЗ должен быть погашен в системе в установленные сроки, т.е. факт приемки партии, перехода права собственности и завершения соответствующей операции должен быть подтвержден в системе.

Однако на практике многие производители допускают нарушения при погашении СДИЗ. По данным на май 2025 года, более 105 тыс. СДИЗ (объемом свыше 2,7 млн тонн) не были погашены, то есть остались неподтвержденными, а около 94,3 тыс., или 11,3%, СДИЗ, сформированных в 2025 году, не были погашены в установленный срок. "При этом ответственность за непредставление указанных сведений во ФГИС "Зерно" не предусмотрена", - отмечалось в пояснительной записке. По мнению авторов, внесение товаропроизводителями недостоверных и неполных сведений может свидетельствовать о намерении скрыть данные о реальных действиях товаропроизводителя.

Закон добавляет в предмет государственного контроля соблюдение обязательных требований по работе во ФГИС, обязует участников рынка представлять достоверные и полные сведений в систему, производить своевременное погашение СДИЗ после завершения операций.

Как считают авторы, принятие закона усилит прослеживаемость зерна и продуктов переработки, улучшит качество государственного надзора за безопасностью и качеством зерновой продукции.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

Госдума
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