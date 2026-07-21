Сотрудникам выведенных в простой крымских предприятий выплатят 2/3 от средней зарплаты

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Крыму согласовали новые меры поддержки предпринимателей на фоне ЧС, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"С Министерством труда РФ уже согласовали ряд мер, в том числе выплату 2/3 от средней заработной платы сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой. До конца следующей недели после необходимых согласований озвучим весь перечень принятых решений", - написал он в мессенджере.

Меры поддержки предприятий туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму и Севастополе начали принимать с начала июля. Они включают, в частности, скидки на аренду государственного имущества, недвижимости и земли, реструктуризацию задолженностей, льготные программы кредитования.

Режим ЧС регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня.