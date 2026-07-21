Крым получит 5 млрд руб. на выплату компенсаций за отсутствие электричества

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ дополнительно выделит Крыму 5 млрд рублей на выплату компенсаций местным жителям, у которых более двух суток не было электричества, сообщил глава республики Сергей Аксенов во вторник.

"По согласованию с президентом министерство финансов РФ дополнительно выделит 5 млрд рублей Республике Крым на выплату компенсаций жителям, которые более двух суток оставались без электроэнергии", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По его словам, размер выплаты составляет 15 тысяч рублей на человека.

В июне Аксенов сообщал, что в результате украинских атак в Крыму повреждена энергетическая инфраструктура. С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера.