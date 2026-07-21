Роспотребнадзор запросил у Турции информацию после сообщений о вирусе Коксаки у туристов из РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.

"В связи с появлением в СМИ сведений о случаях заражения российских туристов, включая детей, вирусом Коксаки в отеле IC Santai Family Resort в Белеке (Турция), Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

Аналогичное письмо о предоставлении информации направлено в АТОР, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики вируса Коксаки: тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест; использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, при купании в бассейнах стараться не допускать попадания воды в рот.