Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в среду утром выбросил столб пепла на высоту до 9 тыс. метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Взрыво-экструзивное извержение вулкана продолжается. Облако пепла переместилось на 130 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен наивысший, "красный" код авиационной опасности.

По мнению ученых, вулкан в любой момент может выбросить пепел на высоту до 12 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов региона. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.