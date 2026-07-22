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Предложений возобновить черноморскую инициативу Москве не поступало

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Москва не получала никаких предложений возобновить черноморскую инициативу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Никаких предложений не было", - сказал он на пресс-конференции.

"Опыт этой инициативы генерального секретаря ООН Гутерриша показывает, что она была односторонней. И те принципы, которые согласовывались для ее реализации, выполнялись исключительно в интересах украинской стороны", - добавил министр.ц

МИД России Сергей Лавров
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