Предложений возобновить черноморскую инициативу Москве не поступало

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Москва не получала никаких предложений возобновить черноморскую инициативу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Никаких предложений не было", - сказал он на пресс-конференции.

"Опыт этой инициативы генерального секретаря ООН Гутерриша показывает, что она была односторонней. И те принципы, которые согласовывались для ее реализации, выполнялись исключительно в интересах украинской стороны", - добавил министр.ц