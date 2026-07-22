В Москве выразили обеспокоенность информацией о ядерных разработках Германии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия обеспокоена информацией о разработках ФРГ в ядерной сфере, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается ФРГ, то это информация нашей Службы внешней разведки. Она был опубликована, мы за нее отвечаем. И это действительно вызывает тревогу, учитывая, что, скажем, американская ядерная программа в значительной степени создавалась теми, кто бежал из Германии, был вывезен туда. Так что эта память - она не выветривается", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что "в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность".



