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Лавров напомнил, что Москва хочет прекращения американо-иранского конфликта

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона хочет прекращения американо-иранского конфликта, это влияет на мировую экономику, а Россия - ее часть, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очень трудно строить догадки, но у меня ощущение, что продолжение боевых действий не в интересах ни США, ни Ирана. Есть желающие подзуживать каждую из сторон для того, чтобы конфликт продолжался, мы не из их числа", - сказал он на пресс-конференции в Маниле, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Лавров подчеркнул: "Мы хотим, чтобы это прекратилось, это влияет на мировую экономику, а Россия - часть мировой экономики, несмотря на все санкции большинство государств мира остаются нашими торгово-экономическими и инвестиционными партнерами".

Глава МИД РФ отметил, что Москва "заинтересована в стабильных ценах на энергоносители на мировых рынках, чтобы мы могли долгосрочно выстраивать свою экономическую политику".

"Но делаем выводы из того, что в любой момент может какая-то очередная авантюра быть развязана, поэтому наша экономика, сохраняя открытость для честных равноправных отношений со всеми другими странами, кто готов на таких же условиях сотрудничать, должна делать все, чтобы укреплять свой суверенитет в тех сферах, которые имеют жизненно важное значение для функционирования нашего государства, для обеспечения нужд наших граждан", - сказал Лавров.

США Сергей Лавров Иран МИД
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