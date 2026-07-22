Лавров встретился в Маниле с министром иностранных дел Египта

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Маниле с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты на полях мероприятий АСЕАН.

Ранее 22 июля Лавров провел встречи с министрами иностранных дел Индии, Пакистана, Бангладеш, Бразилии, а также консультации на министерском уровне в формате Россия-АСЕАН.

23 июля, как ожидается, Лавров проведет в Маниле переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

В АСЕАН входят 11 стран Юго-Восточной Азии.