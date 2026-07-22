В МИД РФ заявили, что Москва и Пекин призывают к возвращению к урегулированию на основе "Исламабадского меморандума"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия и Китай подчеркивают необходимость скорейшего прекращения боевых действия между США и Ираном и возвращения к урегулированию на основе "Исламабадского меморандума", говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщили на Смоленской площади, 22 июля заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко и замглавы МИД КНР Мяо Дэюй провели в Пекине политические консультации по тематике Ближнего Востока и Африки.

"В фокусе внимания находилась эскалация напряженности в Ближневосточном регионе. Подчеркнут императив скорейшего прекращения боевых действий между США и Ираном, возвращения к политико-дипломатическому процессу на основе "Исламабадского меморандума" для выработки долгосрочного комплексного соглашения. Поддержаны соответствующие усилия пакистанских и арабских посредников", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, пояснили на Смоленской площади, было "отмечено, что задача внешних игроков - не разжигать противоречия, а поощрять движение к миру". В связи с этим российская сторона поделилась своими предложениями в рамках обновлённой Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - указывается в сообщении.

Кроме того, в ходе консультации стороны выразили "общее мнение, что негативные события на Ближнем Востоке не должны заслонять приоритетную для региона задачу урегулирования палестино-израильского конфликта".

"Акцентирована необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа и скорейшей нормализации ситуации на Западном берегу р.Иордан. Подтверждена единая позиция в пользу комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого, территориально целостного и жизнеспособного Государства Палестина", - говорится в сообщении.

Также, добавили на Смоленской площади, была рассмотрена обстановка в Ливане, Сирии, Йемене, Судане и Ливии.

"Стороны обменялись опытом проведения мероприятий по линии Форума партнёрства Россия-Африка и Форума китайско-африканского сотрудничества. Отмечено обоюдное стремление России и Китая способствовать становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития, содействовать африканским государствам в укреплении их суверенитета во всех его измерениях", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, указали в МИД РФ, "отдельное внимание уделено проблематике предотвращения и урегулирования конфликтов на Африканском континенте, координации поддержки Россией и Китаем стран Африки в преодолении стоящих перед ними вызовов в сфере безопасности на основе принципа "африканским проблемам - африканское решение".

"По итогам консультаций констатирована близость или совпадение подходов России и Китая к существующим на Ближнем Востоке и в Африке кризисным ситуациям, что создает основу для дальнейшего наращивания внешнеполитической координации Москвы и Пекина в интересах содействия эффективному урегулированию региональных конфликтов на основе международного права и поиска баланса интересов всех вовлеченных сторон", - заключили на Смоленской площади.