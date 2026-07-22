Президент РФ анонсировал обсуждение запуска стимулирования структурных изменений в экономике

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На заседании совета по нацпроектам в августе будет обсуждаться запуск нового инвестиционного цикла и стимулирование структурных изменений в российской экономике, сообщил на совещании президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас важнейшая задача - запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике", - сказал он, отметив, что перед совещанием обсудил эти вопросы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"А затем в августе на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам продолжим это обсуждение и придем, уверен, к определённым договоренностям", - добавил Путин.