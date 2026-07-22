Военные РФ взяли под контроль два села в Харьковской и Запорожской областях

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль два села - Артельное Харьковской области и Благодатное Запорожской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Артельное Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в среду.

По данным Минобороны, войск группировки "Восток" "продолжили продвижение в глубину обороны противника" и освободили Благодатное.

Подразделения группировки "Север" в ходе боёв за сутки нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рубежное, Новоалександровка и Черноглазовка Харьковской области.

В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина, говорится в сводке.

В зоне ответственности группировки "Север" ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба" и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Васильковка, Покровское Днепропетровской области, Омельник, Неженка и Червоный Яр Запорожской области.

Здесь противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортер, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", информирует военное ведомство.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. "Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Изюм, Студенок, Комаровка Харьковской области и Татьяновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении министерства.

Потери украинских сил в зоне действий группировки составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", сообщили российские военные.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. За сутки группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Малотарановка, Краматорск, Николаевка и Дружковка в ДНР, сообщили в министерстве обороны

По информации военных, армия Украины потеряла на этих участках более 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия.

Согласно информации Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. В течение суток военные нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Веровка, Рубежное, Светлое и Доброполье в ДНР.

Потери украинских подразделений в зоне ответственности группировки составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, проинформировало российское военное ведомство.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. В течение суток силами группировки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы, сказано в сводке Минобороны.