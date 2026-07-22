Пожар на складе в Краснодаре после атаки БПЛА планируют потушить до конца суток

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Возгорание в складском комплексе в Краснодаре, возникшее в результате ночной атаки беспилотников на регион, планируется потушить до конца суток, сообщил начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин на заседании оперативного штаба региона, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

"Удалось оперативно прекратить распространение огня на складском комплексе в Краснодаре. Сейчас ведется проливка конструкций. (...) Угроз распространения огня нет. Планируем потушить пожар до конца суток", - приводит пресс-служба администрации региона слова Клушина.

По его словам, к работам привлечены 125 человек и 39 единиц техники, два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8, который совершил уже девять сбросов воды.

Кондратьев на совещании поручил проанализировать ситуацию с атаками на объекты.

"Поручаю проанализировать ситуацию, связанную с тем, чтобы надежно защитить не только объекты критической инфраструктуры нашего края. Это, в первую очередь, объекты теплообеспечения, газообеспечения, водообеспечения, энергообеспечения, толивно-энергетический комплекс. Но вместе с собственниками проработать вопрос по надежной защите объектов, важных для жизнедеятельности края. В целом в рамках сегодняшнего совещания даю поручение рассмотреть вместе с собственниками вопрос защиты объектов, которые влияют на жизнедеятельность нашего края", - сказал губернатор.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина отметила, что региональное управление проводит регулярные замеры состояния воздуха в связи с возгоранием.

Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА, сообщал ранее Кондратьев в Мах. В результате падения беспилотников в Краснодаре загорелся складской комплекс, пострадали десять человек, позже в больнице скончалась пострадавшая девушка.

Основательница Wildberries Татьяна Ким в социальных сетях сообщила, что ночью БПЛА атаковали логистические комплексы Wildberries-Russ в Краснодаре и Невинномысске (Ставрополье). Объединенная компания Wildberries-Russ сообщила, что оба логистических объекта были эвакуированы. Площади обоих складов - по 100 тыс. кв. м.

По уточненным данным, фрагменты БПЛА попали в 16 домов в Краснодаре.

Кроме того, возгорание площадью порядка 800 кв. метров произошло на территории нефтебазы в Армавире в результате атаки БПЛА. По данным городской администрации, площадь пожара составляла порядка 800 кв. метров. Пожар ликвидирован.