Татьяна Ким подтвердила удары по складам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край) были атакованы ночью, сообщила основательница компании Татьяна Ким.

"Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. <...> По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие", - написала она в соцсетях.

Ранее стало известно, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. При падении обломков БПЛА на склад пострадали три человека.

Также сообщалось, что пожар начался в складском комплексе в Невинномысске в результате атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его данным, в результате пострадали пять человек.