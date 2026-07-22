Володин считает неуместными упреки в адрес Думы в нацеленности только на запреты

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает неуместными упреки в проведении депутатами исключительно запретительной повестки.

"Иногда слышим упреки, что принимаем запретительные меры. Вот они, меры запретительные: мы защищаем здоровье детей от того, чтобы не влияли на них вейпы, другие курительные смеси, которые находят распространение, и люди недобросовестные, пытаясь заработать, в том числе, не гнушаются это делать на здоровье ребенка", - сказал Володин на заседании Госдумы в среду.

Также в течение восьмого созыва Госдума, в частности, приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отказа от деторождения, о запрете смены пола, о высылке и выдворении мигрантов, ужесточении правил их медосвидетельствования и зачисления детей иностранных граждан в школы.

"В этом перечне и законы запрещающие. Но тогда, кто начинает упрекать Государственную думу в запретительной повестке, - возьмите ее и распределите. Если у вас претензия к тому, что мы запретили менять пол, скажите. Если есть претензия на запрет пропаганды нетрадиционных отношений и отказа от деторождений, тогда также публично скажите об этом. А когда берут и в общем пытаются сформировать отношение, что вот Дума принимает запретительные меры - не надо здесь подменять одно другим", - отметил Володин.

По его словам, депутаты "все это делали исключительно по запросу наших граждан, понимая свою ответственность и еще раз подтверждаем, что это абсолютно правильные решения: они защищают и наше подрастающее поколение, и взрослых людей, которые пошли по неверному пути".

Кроме того, в течение созыва приняты законы об индексации пенсий работающим пенсионерам, о защите социальных выплат от списания, о защите русского языка, о самозапретах на получение кредитов и оформление SIM-карт, а также "Антифрод-1" и "Антифрод-2" (законы о защите от кибермошенников), о группах продленного дня приняли решение, сообщил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул роль президента РФ Владимира Путина, потому что "он всегда поддерживает депутатов Государственной думы, когда мы сталкиваемся с проблемой в части принятия закона, выработки решения, согласования вопросов".

Спикер ГД своим выступлением открыл череду отчетов председателей думских комитетов о работе в восьмом созыве.